Нижнекамцев погрузят в романтику советского прошлого на фестивале «Юность строит города!»

(Казань, 22 мая, «Татар-информ»). 23 мая в Нижнекамске состоится праздничный фестиваль «Юность строит города!». Гуляния проведут в рамках проекта «Улицы моего города». На этот раз фестиваль посвятят улице Юности, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



Идея фестиваля принадлежит мэру города Айдару Метшину. Фестиваль начнется на площадке перед зданием ЗАГСа с колоритного шествия жителей микрорайонов и работников учреждений, расположенных на улице Юности. Парад завершится в автогородке «Велики», где состоится концертная программа.



Сотрудники ЗАГСа рассказали, что праздничный фестиваль окунет гостей в атмосферу советских времен, объединит детей и родителей всех возрастов, чтобы напомнить, как важно проводить время вместе: отдыхать и учиться, играть, веселиться, познавать новое и проявлять свои лучшие таланты.

В программу фестиваля включены разнообразные площадки, среди которых каждый найдет себе занятие по вкусу и интересам. Также нижнекамцев ждут игры, кухня, танцы, книги, мода юности, яркие флешмобы, сюрпризы, конкурсы, много музыки, море позитива, эмоций и красоты. Начало в 17:00.

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