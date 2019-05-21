Специалисты Альметьевского кожвендиспансера после проверки родинок отправили пять человек к онкологу

(Казань, 22 мая, «Татар-информ»). 17 человек обратилось к специалистам Альметьевского кожно-венерологического диспансера в День диагностики меланомы, пятеро из них с подозрением на диспластический невус были направлены к онкологу, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.



20 мая в России отмечался День диагностики меланомы. Меланома – рак кожи, который развивается из родинки. Это опухолевое заболевание сейчас очень распространено. К сожалению, этой болезни подвержены люди разного возраста и пола, однако у женщин этот недуг диагностируется значительно чаще, чем у мужчин.



Главный врач Альметьевского кожвендиспансера Юрий Батрасов проверил каждую родинку у обратившихся жителей Альметьевска и поселка Джалиль дерматоскопом, дал индивидуальные рекомендации и обратил особое внимание на главный фактор риска развития меланомы – увлечение загаром и солярием.



Кстати, опасны не только «свежие ожоги», но и полученные в детстве. Именно поэтому родителям настоятельно советуют защищать нежную детскую кожу от солнца.



Поводом для беспокойства и обращения к специалисту могут стать изменение размера и цвета родинки, нечеткие границы, боли, асимметрия и изъязвление.

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