Нижнекамск первым в Татарстане внедрил экспериментальный отбор в муниципальную власть

(Казань, 22 мая, «Татар-информ»). Нижнекамск стал первым городом в Татарстане, который внедряет проект «Кадровый резерв» для муниципальных нужд, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



Глава аппарата совета Нижнекамского района Артур Сафин рассказал, что набор участников стартовал весной, с тех пор из 33 заявившихся осталось только 19 человек. Это число ближе к финалу сократится еще в два раза. Оставшиеся пройдут дополнительное обучение в столице республики и смогут претендовать на руководящие должности в муниципалитете.



Суть проекта в том, чтобы подойти к набору сотрудников неформально. «Кроме того, что мы смотрим диплом, трудовую книжку, опыт работы – мы теперь еще обязательно учитываем личные навыки, качества человека», – пояснил Артур Сафин.





На сегодняшний день в Нижнекамске идут так называемые ассессмент-сессии. В течение двух дней участники проходят полнодневную деловую сюжетную игру, решают индивидуальные кейсы, участвуют в групповых дискуссиях, проходят интервью, решают тесты на способности, заполняют личностные опросы.



Уже к началу июня на каждого претендента будет готово досье, в котором специалисты обозначат сильные и слабые стороны участника, определят сферы, где потенциальному руководителю легче будет добиться успеха, обозначат его точки развития.



Специалисты считают, что с таким серьезным «кастингом» для новых руководителей уровень муниципальной работы повысится. Следующим этапом «Кадрового резерва» станет разработка и публичная защита индивидуальных проектов. Возможно, некоторые из них впоследствии будут воплощены в жизнь.

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