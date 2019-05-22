Татар-информ

22 мая 2019, 04:29

Спорт

Сабинский район завоевал первое место на соревнованиях по волейболу зоны «Закамье»

Рекомендуем

Спорт

Сабинский район завоевал первое место на соревнованиях по волейболу зоны «Закамье»

Почетным гостем торжественной церемонии открытия стал ведущий специалист Федерации волейбола республики Алексей Овощников.

(Казань, 22 мая, «Татар-информ»). В Мамадышском районе состоялись соревнования по волейболу зоны «Закамье» на Кубок президента Федерации волейбола РТ среди сельских районов республики, сообщает исполком Мамадышского района РТ.

В турнире приняли участие семь районов. Почетным гостем торжественной церемонии открытия стал ведущий специалист Федерации волейбола республики Алексей Овощников.



По итогам турнира лидерами стала команда Сабинского района, второе место завоевал Сармановский район и третье место досталось Актанышскому району.

 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Капитан УНИКСа об игре с «Химками»: Из-за долгого отсутствия практики начало матча будет тяжелым
Новости дня
04:29
Сабинский район завоевал первое место на соревнованиях по волейболу зоны «Закамье»

Почетным гостем торжественной церемонии открытия стал ведущий специалист Федерации волейбола республики Алексей Овощников.

03:37
Нижнекамск первым в Татарстане внедрил экспериментальный отбор в муниципальную власть

В течение двух дней участники проходят полнодневную деловую сюжетную игру, решают индивидуальные кейсы, участвуют в групповых дискуссиях.

02:27
Населению Мамадышского района окажут бесплатную юридическую помощь

С мамадышцами встретятся представители Госсовета, Управления Федеральной налоговой службы по РТ, Минстроя РТ.

01:46
Народный ансамбль эстрадного танца «Кристалл» дал в Менделеевске аншлаговый концерт

На сцене с «кристалловцами» выступил и популярный певец Рамиль Закиров, исполняющий песни на татарском и русском языках.

00:24
В Заинске выбрали лучшую семью года на фестивале «Венец всех ценностей – семья»

В мероприятии приняли участие десять семей, трудящихся на предприятиях и в организациях города и района.

21.05 23:58
Российская сборная по хоккею обыграла Швецию в последнем матче группового этапа
21.05 23:38
Семья священнослужителя из Алексеевского района выиграла экобокс для выращивания зелени

В течение года семья Махортовых сможет пользоваться установкой, благодаря которой в домашних условиях можно выращивать салат, укроп, петрушку.

21.05 23:16
Роспотребнадзор открыл в Нижнекамске горячую линию по вопросам безопасности детского отдыха

Жители Нижнекамска могут позвонить по телефонам: 8 (8555) 41-54-11, 41-55-50.

21.05 23:00
В Елабужском городище установили туристический смотровой бинокль

Через бинокуляр можно наблюдать окрестности города и красивые пейзажи на Каму.

21.05 22:54
Татарстанец Степан Киселев стал абсолютным победителем Московского полумарафона

Второе место занял Андрей Лейман, третьим финишировал Дмитрий Сафронов.

21.05 22:48
Американский защитник УНИКСа о серии с «Химками»: Важно свести собственные ошибки к минимуму

Спортсмен признал, что его конкурент в споре бомбардиров Алексей Швед является лидером «Химок», но противостоять УНИКСу будет не один Швед.

21.05 22:36
Форвард УНИКСа: Тяжело находиться в игровой форме без матчей, но мы стараемся

Шелекето заметил, что в целом «Химки» не превосходят УНИКС в опыте игроков.

21.05 22:34
В Заинске назвали обладателя премии имени Рината Фардиева

Награду из рук главы района получила ученица 11-го класса татарской гимназии Алина Зиганшина, которая достигла наилучших показателей в учебе.

21.05 22:20
Татарстанские спортсменки на первенстве России по фехтованию заняли весь пьедестал почета

В соревнованиях приняли участие сильнейшие российские спортсмены в возрасте до 23 лет.

21.05 22:06
Более ста представителей Совета татарских аксакалов Москвы приняли участие в ифтаре

В мероприятии приняли участие не только ветераны татарского движения, но и председатели, активисты татарских автономий, студенческих клубов.

21.05 21:52
Более 200 юных казанцев выступят на фестивале детского творчества «Балачак иле 2019»

В отборочных этапах фестиваля детского творчества, которые прошли с 15 по 25 апреля, приняли участие 1325 воспитанников из 146 детских садов.

21.05 21:52
Капитан УНИКСа об игре с «Химками»: Из-за долгого отсутствия практики начало матча будет тяжелым

Понкрашов признался, что за две недели без игровой практики команда соскучилась по баскетболу.

21.05 21:38
В Нижнекамске открылся мясной цех по переработке говядины и птицы

Новый цех по переработке говядины и мяса птицы стал настоящей гордостью производства, объем инвестиций составил 12 млн рублей.

21.05 21:32
Наставник УНИКСа: Все наши игроки готовы сыграть с «Химками»

Наставник казанцев рассказал, что на сегодняшний день в команде немного травмированных.

21.05 21:24
На организацию официальных мероприятий для Минпромтора РТ планируют потратить 110 млн рублей

Мероприятия ведомство собирается проводить в России, США, Европе, Казахстане, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане, Китае, Индии и ОАЭ.

21.05 21:10
Татарстанская спортсменка Аделя Фаздалова стала чемпионкой Европы по армрестлингу

Спортсменка выступала в весовой группе 65 кг.

21.05 20:56
Защитник УНИКСа о «Химках»: Нужно учитывать не только игру Шведа, но и всей команды

Евгений Колесников поделился своим ожиданиями от старта полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ.

21.05 20:42
В Набережных Челнах акцию «Добрый шкаф» сделали бессрочной

По словам организатора, иногда на джипах подъезжают и выгружают большие тюки с одеждой, продовольствием, обувью с магазинными бирками.

21.05 20:28
Казанский регбийный клуб «Стрела» впервые за шесть лет проведет домашнюю игру

Матч Кубка России против «Кубани» пройдет 24 мая на Центральном стадионе.

21.05 20:14
Жителей Приволжского района Казани приглашают на ярмарку вакансий

Ярмарка будет проходить с 9.00 до 12.00 по адресу: проспект Победы, 21 (кафе «Кварт»).

События