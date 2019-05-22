Сабинский район завоевал первое место на соревнованиях по волейболу зоны «Закамье»

(Казань, 22 мая, «Татар-информ»). В Мамадышском районе состоялись соревнования по волейболу зоны «Закамье» на Кубок президента Федерации волейбола РТ среди сельских районов республики, сообщает исполком Мамадышского района РТ.



В турнире приняли участие семь районов. Почетным гостем торжественной церемонии открытия стал ведущий специалист Федерации волейбола республики Алексей Овощников.





По итогам турнира лидерами стала команда Сабинского района, второе место завоевал Сармановский район и третье место досталось Актанышскому району.

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