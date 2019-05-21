Населению Мамадышского района окажут бесплатную юридическую помощь

(Казань, 22 мая, «Татар-информ»). 23 мая в Мамадышском районе состоится прием населения. Встречу проведет Анна Ханжина, ведущий консультант отдела правового обеспечения земельных и имущественных отношений Правового управления, сообщает Министерство земельных и имущественных отношений РТ.



С мамадышцами также встретятся представители Госсовета, Минстроя, Управления Федеральной налоговой службы по РТ.



Консультирование граждан состоится в Мамадыше 23 мая с 10:00 до 12:00 часов по адресу: улица Советская, д. 42 (районный Дом культуры) и в Красногорском сельском поселении 23 мая с 13:30 до 15:00 часов по адресу: поселок совхоза «Мамадышский», ул. Школьная, дом 2д (Многофункциональный центр).



Телефон для предварительной записи: 8(85563) 3-14-73.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.