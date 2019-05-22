В Заинске выбрали лучшую семью года на фестивале «Венец всех ценностей – семья»

(Казань, 22 мая, «Татар-информ»). Во дворце культуры «Энергетик» города Заинска в рамках Года культуры состоялся районный фестиваль семейного творчества «Венец всех ценностей – семья», передает «Заинск-информ».

В мероприятии приняли участие десять семей, старшие члены которых трудятся на предприятиях и в организациях города и района.

Участники представили свои кулинарные таланты – в фойе зрители концерта могли увидеть красиво сервированные столы. Кроме того, семьи также заявили о себе и в других номинациях.

Так, они представили себя в «Визитной карточке», рассказали о семейном блюде, своих увлечениях и традициях.





В номинации «Мудрая семья» победу одержали Шакировы из Верхнепинячинского сельского поселения. Самой «оригинальной» семьей стала чета Мингалеевых (Заинск), самой «спортивной» — Артемьевы (пара трудится на «Заинском сахаре»). Статус «Самая дружная семья» получили Гараевы, проживающие в селе Имянлебаш, а победу в номинации «Талантливая семья» одержали Валиахметовы из Нижнебишевского сельского поселения.



Обладателями титула Гран-при «Семья года 2019» стали Хасаншины (детский сад «Радуга»).

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