Народный ансамбль эстрадного танца «Кристалл» дал в Менделеевске аншлаговый концерт

(Казань, 22 мая, «Татар-информ»). На большой сцене ДК имени С. Гассара в Менделеевске состоялся отчетный концерт народного ансамбля эстрадного танца «Кристалл» под руководством заслуженного работника культуры РТ Анны Рябовой, передает ИЦ «Менделеевск».



Все группы коллектива показали мастерство, артистизм и навыки, приобретенные в ходе многочасовых репетиций. Зал бурными аплодисментами встречал полюбившиеся всем зажигательные танцы «Штиль», «Завет предков», «Катюша». Премьерные постановки публика оценила с особым восторгом. Воспитанники всех групп стали в этот день героями сцены.

Воспитанники занимаются с педагогами-репетиторами Анастасией Понькиной и Виталием Крилем. Из года в год танцоры пополняют копилку побед наградами конкурсов и фестивалей различных уровней. Кульминацией отчетного концерта стало чествование пятерых выпускников — Наиля Маннапова, Даны Хаметовой, Марии Черновой, Аделии Файзуллиной и Алины Санниковой. В их адрес руководители сказали много теплых слов. Выпускники поблагодарили наставников, родителей и заверили, что никогда не забудут родной «Кристалл».



На сцене с «кристалловцами» выступил и популярный певец Рамиль Закиров, исполняющий песни на татарском и русском языках. Танцоры сопровождали композиции певца зажигательными танцами.

Руководитель Анна Рябова, получая Почетную грамоту, поблагодарила пришедших гостей. «Мы живем вами. Для нас высшая похвала — полные залы и дружные аплодисменты», – сказала Анна Александровна.

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