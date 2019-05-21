Подписание соглашений: что ждет участников и гостей WorldSkills Russia в третий день чемпионата

(Казань, 22 мая, «Татар-информ»). В третий день WorldSkills Russia — 22 мая — с 8:00 до 18:00 продолжатся соревнования по 91 компетенции в «Казань Экспо», а также на 5 дополнительных выездных площадках.

С 10:00 до 11:30 пройдут в выставочном центре «Казань Экспо» круглые столы по темам «Организация юниорских мероприятий WorldSkills Russia» и «Развитие талантов: взаимодействие государства, бизнеса, образовательных организаций». Участие в них примут гендиректор Союза «Молодые профессионалы «Ворлдскиллз Россия» Роберт Уразов, министр образования и науки РТ Рафис Бурганов, координатор программ JuniorSkills Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Анна Узалукова и другие.

Далее в рамках деловой программы с 12:00 до 15:30 пройдет сессия «Опыт регионов в реализации проектов движения» и «Вузовская линейка чемпионатов. Развитие, взаимодействие».

Также в этот день в «Казань Экспо» представители WorldSkills Russia подпишут два соглашения о партнерстве с американской транснациональной компанией CISCO и «Тревел Бизнес Скулл».

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