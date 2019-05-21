Американский защитник УНИКСа о серии с «Химками»: Важно свести собственные ошибки к минимуму

(Казань, 21 мая, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Лучший снайпер плей-офф Лиги ВТБ (23 очка в среднем), американский защитник казанского УНИКСа Эрик Макколлум поделился в ходе открытой тренировки своими ожиданиями от предстоящей серии ½ финала с «Химками». Эрик рассказал, что казанцы хорошо подготовились к серии, но важно будет как можно меньше ошибаться.

Макколлум сказал, что после четвертьфинала УНИКС эффективно использовал игровой перерыв.

«У нас было достаточно времени отдохнуть и хорошо подготовиться к полуфиналу. Важно, что у нас нет травмированных».

Спортсмен признал, что его конкурент в споре бомбардиров Алексей Швед является лидером «Химок», но противостоять УНИКСу будет не один Швед.

«Я знаю, что это отличный игрок, играющий важную роль в „Химках“, в каждой игре он получает массу шансов для бросков и большую часть их реализует. Но помимо Шведа в этой команде есть немало отличных исполнителей. Поэтому нам нужно готовиться играть агрессивно не только против Шведа, но и против всей команды гостей», — рассказал игрок.

Говоря о своем лидерстве среди бомбардиров плей-офф Лиги ВТБ, Макколлум напомнил о роли команды: «Да, забиваю немало, но это работа всей команды, помогающей мне выходить на бросок. Особенно здорово, когда у нас получаются быстрые прорывы. Важно свести собственные ошибки к минимуму».

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