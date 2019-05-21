Форвард УНИКСа: Тяжело находиться в игровой форме без матчей, но мы стараемся

(Казань, 21 мая, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Тяжелый форвард казанского УНИКСа Максим Шелекето не один сезон играл за «Химки», поэтому перед полуфинальной серией плей-офф Лиги ВТБ с подмосковной командой корреспондент ИА «Татар-информ» попросил форварда рассказать об ожиданиях.

Шелекето посчитал минусом большой игровой перерыв: УНИКС с 8 мая, «Химки» с 10-го лишились игровой практики.

«На самом деле лучше переходить из одной серии плей-офф в другую без такого большого перерыва. Тренировки не заменяют игр. Тяжело находиться в игровой форме без матчей. Но мы стараемся», — отметил игрок.

Плюсом для казанцев является то, что они будут играть на своей территории: «Преимущество своей площадки должно сыграть в нашу пользу. Дома играть все равно легче, чем на выезде. Тем более в пятиматчевой серии, когда решающий матч должен пройти на нашем паркете».

Роль Алексея Шведа в «Химках» Шелекето признает большой: «Швед — это часть „Химок“, часть команды. Как и каждый игрок, он представляет из себя отдельную личность, в любой встрече он может дать результат. Он мастер».

Шелекето заметил, что в целом «Химки» не превосходят УНИКС в опыте игроков.

«Мы играли с ними в регулярном чемпионате, в гостях проиграли, дома выиграли, показали свой класс. И два раза мы обыграли ЦСКА, приятно, что мы конкурировали с нынешним победителем Евролиги. Поэтому мы не боимся „Химок“, хотя к серии ½ финала подходим с осторожностью. Это классная команда. Думаю, будет очень интересно посмотреть на наши игры, я полагаю, что полуфиналы Лиги ВТБ по своему уровню не уступят Евролиге», — посчитал спортсмен.

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