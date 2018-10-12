Капитан УНИКСа об игре с «Химками»: Из-за долгого отсутствия практики начало матча будет тяжелым

(Казань, 21 мая, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Капитан казанского УНИКСа, защитник Антон Понкрашов, игравший в свое время в «Химках», в ходе открытой тренировки перед стартом полуфинальной серии Лиги ВТБ с «Химками», признался, что за две недели без игровой практики команда соскучилась по баскетболу.

«Да, за две недели без игр мы соскучились по баскетболу. Самое главное, что вся команда здорова, это очень важно. Зато у нас было много времени для разбора соперника и подготовки к серии. Настрой сумасшедший. Возможно, в силу долгого отсутствия игровой практики начало матча будет тяжелым», — предположил Понкрашов.

Говоря о нейтрализации лидера «Химок» Алексея Шведа, капитан УНИКСа посетовал, что это сверхсложная задача, но рецепт он знает.

«Пока даже в Евролиге мало кому удавалось нейтрализовать Шведа, как и в ВТБ. Мы прекрасно понимаем, что Алексей сейчас находится в отличной форме и показывает, возможно, свой лучший баскетбол в карьере. Мы знаем, что „Химки“ напрямую зависят от его действий, мы это понимаем и постараемся его нейтрализовать. Главное — максимально затруднить и осложнить ему ситуацию, чтобы он наелся и устал, чтобы ему было тяжело набирать очки, что естественно на дистанции серии плей-офф с небольшими промежутками между играми. Тяжело играть в таком ритме».

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