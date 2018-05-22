Татар-информ

21 мая 2019, 21:32

Спорт

Наставник УНИКСа: Все наши игроки готовы сыграть с «Химками»

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Спорт

Наставник УНИКСа: Все наши игроки готовы сыграть с «Химками»

Фото: архив/Ильнар Тухбатов

Наставник казанцев рассказал, что на сегодняшний день в команде немного травмированных.

(Казань, 21 мая, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Греческий наставник казанского УНИКСа Димитрис Прифтис в ходе открытой тренировки перед началом полуфинальной серии Лиги ВТБ с «Химками» рассказал о своих ожиданиях от предстоящих матчей. Прифтис с удовлетворением констатировал, что все его подопечные готовы сыграть в полуфинале.

Прифтис сказал, что практически все его подопечные готовы сыграть с «Химками», травм почти нет.

«На сегодня у нас немного травмированных. Могу сказать, что все наши игроки могут принять участие в играх с „Химками“. Думаю, что и Пиеррия Хенри поможет нам, завтра увидим».

Прифтис резонно посчитал нынешний формат плей-офф, серии до трех побед, более справедливым, чем «Финал четырех» 

«Нас ждут очень серьезные матчи, не думаю, что стоит вспоминать наше прошлогоднее поражение в полуфинале „Финала четырех“ лиги ВТБ от „Химок“, мы провели работу над ошибками. Тем паче, что внешний, классический формат плей-офф, на мой взгляд, гораздо справедливее, нежели „Финал четырех“. Здесь все решаетсся в серии, а не в одном матче, поэтому дальше пройдет именно сильнейший, одержавший три победы», — считает тренер.

Наставник УНИКСа сказал, что преимущество своей площадки, которое имеют в данной серии казанцы, должно помочь его команде.

«Начинать дома — это преимущество, хотя бы с точки зрения переездов. Здесь нам помогут наши болельщики, которые создадут немало шума. Гостям всегда приходится сложнее психологически. Хотя вполне вероятно, что на „Химки“ пресс казанских трибун никак не повлияет».

Прифтис признался, что особенной тактики против лидера атак «Химок» Алексея Шведа он не стал придумывать.

«Да, Швед — ведущий игрок „Химок“, базовый, я бы сказал, он не только снайпер, но и созидатель. Но мы будем фокусироваться на всех игроках соперника, не только на Шведе. Там и без него достаточно хороших исполнителей, „Химки“ отлично укомплектованы, в том числе снайперами и „большими“. Но в защите нам точно будет трудно», — спрогнозировал наставник казанцев.

Прифтис прокомментировал недавнюю победу ЦСКА в Евролиге, отдав должное своему земляку, наставнику армейцев Димитрису Итудису.

«Я рад, что ЦСКА выиграл Евролигу, рад за своего друга Димитриса Итудиса, я уважаю его команду. Он за пять лет добился больших успехов с ЦСКА, поэтому на сегодня Итудис является лучшим греческим тренером», — резюмировал он.

Серия ½ финала Лиги ВТБ до трех побед УНИКС — «Химки» стартует в Казани 22 и 24 мая, 27 мая соперники сыграют в Химках.

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