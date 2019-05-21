Семья священнослужителя из Алексеевского района выиграла экобокс для выращивания зелени

(Казань, 21 мая, «Татар-информ»). Иерей Семен Махортов и матушка Регина победили в республиканском конкурсе «Растим помогая», организатором которого выступает Аграрное молодежное объединение РТ, пишет газета «Заря».

Во вторник 21 мая команда АМО приехала в Куркуль и передала установку для круглогодичного выращивания зелени.





На протяжении года семья Махортовых сможет пользоваться этой установкой, благодаря которой в домашних условиях можно выращивать экологически чистую продукцию: салат, укроп, петрушку и многие другие растения. По условиям проекта, если за это время экобокс будет востребован, то он перейдет в бессрочное пользование семьи.



Председатель аграрного молодежного объединения Диляра Шувалова рассказала, что одной из целей данного проекта является ознакомление сельских жителей с инновационными технологиями в сельском хозяйстве.

Обладатели инновационной установки не скрывают своей радости и готовы открыть для себя новое направление деятельности.



«Как только разберемся и получим первый урожай, то поставим экобокс в нашу воскресную школу. Все что вырастим, будем вместе с прихожанами использовать для трапезы. А дети смогут наблюдать за ростом растений и осваивать новые технологии», – поделился отец Семен.

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