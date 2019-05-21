Защитник УНИКСа о «Химках»: Нужно учитывать не только игру Шведа, но и всей команды

(Казань, 21 мая, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Защитник казанского УНИКСа Евгений Колесников на открытой тренировке поделился своим ожиданиями от старта полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с «Химками». Колесников считает, что две недели без игровой практики помогли казанцам хорошо подготовиться к полуфиналу.

«За две недели без игр мы подготовились к полуфиналу. Полностью разобрали “Химки”. Эти две недели после четвертьфинала пролетели, как пять дней. Лично я не чувствую нехватки игровой практики», — сказал Евгений.

«На протяжении всего сезона смотрел самые интересные матчи, видел игры “Химок”, поэтому знаю их сильные стороны», — добавил Колесников.

Соглашаясь, что Алексей Швед является главной ударной силой соперника, Колесников полагает, что нужно уситывать весь потенциал «Химок»: «Да, Швед завершает большое количество атак, от него зависит часть игры соперника, но 60 процентов зависит от остальной команды. Так что готовиться нужно не только к Шведу, но и ко всей команде “Химки”».

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