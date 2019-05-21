Премьер-министр РТ и член Госсовета Китая посетили ПАО «КАМАЗ» и завод Haier в Набережных Челнах

(Казань, 21 мая, «Татар-информ»). Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин сегодня с рабочей поездкой побывал в Набережных Челнах, сообщает пресс-служба Правительства РТ.

В Автограде он сопровождал члена Госсовета КНР, члена ЦК КПК Ван Юна: китайская делегация находится в Татарстане с двухдневным визитом.

Алексей Песошин и Ван Юн посетили производственные площади КАМАЗа, ознакомившись с линейкой большегрузов. Высоким гостям также представили другую продукцию автогиганта.

После в программе было посещение завода Haier по производству холодильников.

Завтра китайская делегация посетит Казанский вертолетный завод, познакомится с достопримечательностями Казанского Кремля и встретится с Президентом РТ Рустамом Миннихановым.

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