В Елабужском городище установили туристический смотровой бинокль

(Елабуга, 21 мая, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В Елабужском городище появилась смотровая площадка. Через туристический бинокль можно рассмотреть окрестности города, а также красивые пейзажи и виды на Каму. Бинокуляр установила фирма из Нижнекамска.

Это первая в городе специализированная смотровая площадка. Пока она больше популярна среди туристов.

В конструкции прибора на оптическом пути имеется затвор и монетоприемник. Стоимость зависит от времени просмотра. Так, 1 минута стоит 50 рублей, 3 минуты наблюдения — 100 рублей, 7 минут — 200 рублей.

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