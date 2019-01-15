В Татарстане намерены создать медкластер с представителями традиционной медицины Китая

(Казань, 21 мая, «Татар-информ»). ООО «ФармМедПолис РТ» планирует реализовать в Татарстане проект Международного медицинского кластера РТ при участии представителей китайской традиционной медицины. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил заместитель министра промышленности и торговли Республики Татарстан Алексей Савельчев.

«ООО „ФармМедПолис Республики Татарстан“ прорабатывает концепцию проекта Международного медицинского кластера Республики Татарстан, в том числе с участием представителей китайской традиционной медицины», — заявил Савельчев.

По его словам, в Татарстане уже реализован проектный офис, который целенаправленно развивает проекты в области фармацевтики. Сегодня проект «ФарМедПолис» предложил ряд инициатив по взаимодействию с вузами Китая и представителями фармацевтического бизнеса.

«Думаем, что этот проект будет содействовать активному привлечению инвестиций с китайской стороны, станет конкурентным преимуществом республики, стимулом для китайских компаний заходить в нашу республику и размещать здесь свои производства», — подчеркнул замминистра.

Кроме того, он добавил, что Татарстан планирует наладить кооперационные связи с Китаем в области малотоннажной химии и производстве фармацевтических средств.

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