Ирина Потехина в Казани: «Детям нужны педагоги-навигаторы, которые сориентируют, куда им двигаться»

(Казань, 21 мая, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Проблема, которая стоит перед системой образования, – научить педагогов навыкам «навигации». То есть помочь детям сориентироваться в большом количестве информации, понять, чем они хотят заниматься в жизни. Об этом заявила сегодня на пленарном заседании в «Казань Экспо» заместитель министра просвещения РФ Ирина Потехина.

«Детям нужны педагоги-навигаторы, которые сориентируют, куда им двигаться. Это большая проблема, которая сейчас стоит перед системой образования, – научиться педагогам, а у нас их почти 1,5 млн человек, навыкам “навигации”. Это то, чем мы сейчас должны заняться в самое ближайшее время», – сказала замминистра.

Потехина упомянула, что в конце прошлого года в России стартовал проект «Билет в будущее», в рамках которого около 200 тыс. детей из 30 регионов страны прошли профориентационное тестирование. «Его задача была не в том, чтобы подсказать ребенку, какую профессию выбрать, а в том, чтобы показать ему, что такая проблема как выбор существует», – уточнила она.

Анализ результатов тестирования показал, что почти 90% детей «не понимают, чего они хотят и не знают, где искать что-то по профессии», отметила замминистра. «Примерно 10% детей понимают, чего хотят, но не знают, где искать. Если первую категорию психологи назвали “неосознанной, некомпетентной”, то вторую – “осознанной некомпетентностью”. И только около 1,5% детей что-то уже выбрали и даже следуют в этом направлении», – добавила она.

«Задача современной системы образования – увеличить не ту категорию, где 1,5% детей, потому что, возможно, они еще десять раз свою профессию поменяют, а 10-процентную, в которой дети понимают, что они хотят и умеют искать то, что хотят», – продолжила Потехина.

Она подчеркнула, что совершенно новый вызов для системы образования – «помочь детям почувствовать себя и сориентировать в гигантском количестве информации». «Им кажется, что если они хорошо умеют нажимать на кнопку телефона, то уже ориентируются в информации. На самом деле это не так, – заключила участница пленарного заседания. – Речь идет о совершенно новом навыке, которым должны владеть современные дети, – понимать, что им нужно и уметь выбирать то, что хотят, а также знать, как выбирать».

В Казани проходит финал VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)». В рамках деловой программы чемпионата запланировано более 20 тематических сессий с участием представителей органов государственной власти, предприятий и образовательных учреждений.

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