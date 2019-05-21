Татар-информ

21 мая 2019, 22:34

Наука и образование

В Заинске назвали обладателя премии имени Рината Фардиева

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Наука и образование

В Заинске назвали обладателя премии имени Рината Фардиева

Фото: zainsk-inform.ru

Награду из рук главы района получила ученица 11-го класса татарской гимназии Алина Зиганшина, которая достигла наилучших показателей в учебе.

(Казань, 21 мая, «Татар-информ»). В большом зале администрации Заинска и Заинского района состоялось торжественное награждение премии имени Рината Фардиева и вручение грантов главы Заинского района, передает «Заинск-информ».

Глава района Разиф Каримов по традиции вручил награды ученикам, добившимся успехов в учебе, победителям и призерам олимпиад республиканского и всероссийского уровней. Специальная премия имени Рината Фардиева вручается с 2010 года, а гранты главы «Одаренный учитель – одаренный ученик» учреждена с 2007 года.

Глава района отметил, что премии и гранты являются заслуженными наградами детей, которые в течение нескольких лет усердно занимались и победили на олимпиадах.



«Эти дети – гордость Заинска, они поднимают статус родного города в Татарстане. Мы надеемся, что эти трудолюбивые и талантливые ребята после получения профессионального образования выберут местом своей работы предприятия нашего района», – выразил надежду Разиф Каримов.

Награду из рук главы района получила ученица 11-го класса татарской гимназии Алина Зиганшина, которая достигла наилучших показателей в нынешнем учебном году. Девушка стала призером заключительного этапа республиканской олимпиады школьников по русскому языку. Также одержала уверенные победы на муниципальных олимпиадах среди школьников по русскому и татарскому языкам, а также заняла призовое место по истории и обществознанию.



Кроме того, Алина Зиганшина и ее педагог из татарской гимназии Римма Ахметвалеева стали обладателями гранта главы «Одаренный учитель – одаренный ученик» как призеры заключительного этапа республиканской олимпиады школьников по русскому языку. Алина высказала пожелание связать свою дальнейшую учебу в Казанском федеральном университете.

Всего грантами были поощрены 26 школьников и 25 педагогов. Переходящий кубок получила школа №7, которая стала лучшей по итогам муниципального рейтинга эффективности участия в олимпиадах районного и республиканского уровней.

 

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