Минобрнауки РТ: Инвалиды, дети-сироты и воспитанники детдомов Татарстана отдохнут в летних лагерях

(Казань, 21 мая, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). В рамках летней оздоровительной кампании-2019 в Татарстане Минобрнауки РТ организует отдых для 1891 ребенка, находящегося в трудной жизненной ситуации. Это дети-сироты, воспитанники детских домов и из приемных семей, ребята-инвалиды. Об этом сегодня на брифинге в Казани сообщила заместитель министра образования и науки РТ Алсу Асадуллина.

«В этом году Минобрнауки РТ координирует отдых 105 тыс. детей. Это дети, которые отдохнут в оздоровительных и пришкольных лагерях Татарстана, а также на побережье Черного моря. В их числе 8595 одаренных и социально активных детей и 400 ребят, которые отдохнут в детских лагерях на Черноморском побережье. В пришкольных лагерях и лагерях труда и отдыха в летний период отдохнут более 69 тыс. детей и подростков», — проинформировала спикер.

В этом году Минобрнауки РТ организует 51 профильную программу дополнительного образования в детских лагерях республики и три программы на Черноморском побережье. Это программы социально-педагогического, языкового и национально-культурного профиля. Дополнительное образование реализуется по таким направлениям, как робототехника, туристко-краеведческое, художественное и творческое. Восемь программ в республике реализуется совместно с вузами, в них примут участие 730 детей.

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