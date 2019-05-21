В Нижнекамске открылся мясной цех по переработке говядины и птицы

(Казань, 21 мая, «Татар-информ»). В Нижнекамске, на территории НКЦ, с 2018 года работает производство овощей-полуфабрикатов мощностью 100 тонн в месяц, а в этом году к производству добавился мясной цех, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



Новый цех по переработке говядины и мяса птицы стал настоящей гордостью производства, объем инвестиций составил 12 млн рублей.





Все сырье закупается у местных сельчан. Это осевая часть работы потребительского кооператива «Нижнекамский», новой структуры, призванной обеспечить жителей района базой для продажи излишков хозяйства, а горожан – свежими овощами и мясом с нижнекамских полей.





Овощи сельчане продают в кооператив, далее сырье отправляется на склад ждать своего часа. После того как овощи очистят, их тщательно моют. Далее упаковывают в вакууме и взвешивают. После этого полуфабрикаты относят на участок отправки.





Конечный этап – отгрузка готовых продуктов и отправка в бюджетные учреждения.



При кооперативе работает пункт приема вторсырья. Активно сдают отходы сюда и обычные жители города. Скоро в городе откроют большой агропромпарк, где товары кооператива «Нижнекамский» будут продавать обычным жителям.

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