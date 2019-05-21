Нижнекамский молочный комбинат готовит обращение в полицию из-за ролика о «резиновом» молоке

(Казань, 21 мая, «Татар-информ»). В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлено «резиновое» молоко марки «Домашкино» Нижнекамского молочного комбината. На предприятии считают, что продукт не имеет отношения к НМК и готовят обращение в правоохранительные органы в связи с репутационными убытками.

Автор ролика, уже несколько дней активно «гуляющего» по Сети, рассказывает, что купил молоко нижнекамского завода, но оно оказалось «резиновым». Продукт, по словам мужчины, не растворяется в кипятке и имеет густую консистенцию.

«Купили молоко „Домашкино“, нижнекамское, наше. Все как положено — не прокисшее, срок годности, все есть. Заметили то, что когда наливаем в кипяток, молоко не растворяется. Оно как будто резиновое, и льется оно как резиновое — сгустками. Так что не покупайте такое молоко, может, химия какая-то», — заявляет мужчина за кадром.

После этого автор выходит на улицу и выливает молоко на землю — оно растягивается как резина.

«Смотрите, оно тягучее, резиновое! Это вообще не молоко, я не знаю, что это такое. Вот что у нас делают в Нижнекамске», — отмечает он.

Нижнекамский молочный комбинат не подтвердил информацию о «резиновом» молоке. В приемной предприятия корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказали, что продукт не имеет отношения к заводу, однако от более подробных комментариев отказались, сославшись на отсутствие на месте компетентного в этом вопросе сотрудника. Кроме того, на сайте комбината появилось официальное заявление пресс-службы НМК. На предприятии придерживаются двух вариантов — на видео показан продукт другого молокозавода, либо автор неправильно хранил молоко.

«Эти видео распространяются в соцсетях несколько дней. Мы связывались с людьми, которые их первыми разместили, просили назвать дату выработки продукции и место ее покупки. Они не смогли этого сделать. Говорят, что не сохранили упаковку. Никого не хотим обидеть, но мы уверены, что это не наше молоко или речь идет о несоблюдении условий хранения продукта», — говорится в сообщении.

Также в пресс-службе отметают, что сразу же после появления ролика на заводе перепроверили все майские образцы молока — все они хорошего качества.

«Речь идет о репутации завода, поэтому еще в выходные подняли все майские образцы продукции, которые храним, как положено по закону. Все молоко хорошего качества. И оно не может быть другим, поскольку выпускаем только натуральное молоко, не добавляем ни стабилизаторов, ни антибиотиков, ни чего-либо еще. Делаем продукцию строго по ГОСТу из сырья из экологически чистых районов Татарстана», — подчеркивают на НМК.

В свою очередь, участники официальной группы завода в соцсети «ВКонтакте» также назвали видео сомнительным.

«Согласна, что „нечисто“ в том видео. Там не выливают из упаковки. Ее только показывают на камеру. Льют уже из налитой тары. Для „чистоты“ эксперимента могли бы и из дырочки пакета наливать. Но ведь обратно „типа“ не втолкнешь. Кто то, видимо, очень хочет, чтобы вы работали еще лучше. И перепроверили все досконально», — прокомментировала ролик Енника Баринова.

Сейчас на Нижнекамском молочном комбинате готовят обращение в правоохранительные органы с просьбой провести проверку по возможным фактам недобросовестной конкуренции.

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