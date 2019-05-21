Татар-информ

21 мая 2019, 16:30

Общество

Вместе в цифровое будущее: в ПФО определились победители регионального этапа конкурса журналистов

Общество

Вместе в цифровое будущее: в ПФО определились победители регионального этапа конкурса журналистов

Самыми высокими оценками члены жюри отметили работу Дианы Авакян, корреспондента ИА «Татар-информ».

(Казань, 21 мая, «Татар-информ»). «Ростелеком» подвел итоги регионального этапа конкурса «Вместе в цифровое будущее» в Приволжском федеральном округе. Конкурс для региональных журналистов и блогеров, пишущих о новых технологиях, проводился восьмой год в партнерстве с компанией Ericsson.

Победителями и призерами признаны:

в номинации «Печатная пресса»

1. Афанасьева Наталья (Чувашская Республика, журнал IT-News, Долгая дорога к цифре),

2. Туманская Ольга (Республика Татарстан, Общественно-политический журнал «Татарстан», Подай сигнал с Луны!),

3. Медушевская Злата (Нижний Новгород, АИФ, Печатайте на здоровье);

в номинации «Радио и ТВ»

1. Локтева Ирина (Республика Татарстан, студия «Алиен», Как подготовиться к работе, которой еще не существует?!),

2. Юлия Нигматуллина (Республика Башкортостан, ТРК «Башкортостан», Летающая «ступа»),

3. Приходько Илья (Нижний Новгород, ННТВ, Следующая остановка умная?);

в номинации «Интернет-СМИ»

1. Авакян Диана (Республика Татарстан, ИА «Татар-информ», В нынешней парадигме деревня умирает«: аспирант КФУ отказался от работы в Google, чтобы вовлекать сельских жителей в цифровую экономику),

2. Рыбакова Наталья, (Республика Татарстан, ИА «Татар-информ», Еда имеет значение«: разработки казанских школьников с использованием блокчейн получили признание в Таиланде),

3. Калинина Ксения (Республика Башкортостан, ИА Башинформ, Как в Башкирии работает система «Безопасный город»);

в номинации «Социальные медиа»

1. Рязанцев Андрей (Оренбургская область, Как прекрасен этот мир, посмотри!),

2. Макарова Ольга (Республика Марий Эл, Новый этап: как «поумнела» Йошкар-Ола),

3. Лисовицкий Алексей (Самарская область, «Голографика», Как и на чем в Тольятти учат школьников дополненной и виртуальной реальности).

От участников в Приволжском федеральном округе на конкурс поступила 321 работа — вдвое больше, чем в прошлом году. Наибольшую активность проявили журналисты из Татарстана, подав на конкурс свыше 60 материалов. Самой популярной оказалась номинация «Интернет-СМИ» (144 работы). Самыми высокими оценками члены жюри отметили работу Дианы Авакян, корреспондента ИА «Татар-информ».

Евгений Афанасьев, главный редактор журнала IT-News и член жюри регионального этапа конкурса в ПФО: «Я благодарен “Ростелекому” за возможность получить “моментальный снимок” всех СМИ Поволжья, работающих сегодня над IT-тематикой. Более 300 конкурсных работ журналистов и блогеров дают полное представление о том, как идет процесс “цифровизации” российских регионов, куда и зачем мы движемся. Также признателен всем, кто смог продемонстрировать высокий творческий потенциал в жестких рамках заданных форматов».

Итоги федерального этапа конкурса будут подведены 18 июня 2019 года в Москве. Победители отправятся в штаб-квартиру компании Ericsson.

Официальный хештег конкурса #eFuture, сайт конкурса www.smi.rt.ru.


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