Татар-информ

21 мая 2019, 17:04

Общество

Директор центра «Черноморец»: Путевки на Черное море для детей из Татарстана почти распроданы

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Общество

Директор центра «Черноморец»: Путевки на Черное море для детей из Татарстана почти распроданы

Фото: архив

На отдых на Черное море юные жители республики отправятся на поездах и самолетах.

(Казань, 21 мая, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Летняя оздоровительная кампания в лагерях на берегу Черного моря для юных жителей Татарстана в этом году начнется со 2 июня. Путевки еще остались, но их очень мало. Об этом сообщил сегодня директор Республиканского центра «Черноморец» Евгений Ветров на брифинге в Казани.

«По большому счету уже все путевки проданы. На сегодняшний день остались лишь места в первой-четвертой и пятой сменах в лагеря Анапы, Сочи и Евпатории. Стоимость путевок составляет от 25 тыс. 900 до 36 тыс. 580 рублей», — сказал он.

В пяти лагерях на Черноморском побережье этим летом отдохнут 5 тыс. 750 детей из Татарстана. Три лагеря Краснодарского края — «Приазовец», «Витязево» и «Дружба» — примут 3 тыс. 250 детей. На территории Республики Крым будет организован отдых в двух лагерях — «им. Казакевича» и «Лучистый» — для 2,5 тыс. детей.

«91 млн рублей выделен на путевки и более 33 млн рублей — на организацию перелета в Республику Крым. В этом году на основании торгов появились два новых лагеря: “Лучистый” в Евпатории, где отдохнут 1000 ребят из республики, и “Дружба” в Сочи, куда отправятся 850 юных татарстанцев», — отметил спикер.

Этим летом 200 детей-аутистов из республики отдохнут в лагере «Витязево». Ребята ездят на море второй год подряд, специализированная смена пользуется большой популярностью. Также на Черном море отдохнут 80 детей-сирот и из многодетных семей. На море ребята будут доставлены самолетами и поездами. Стоимость авиаперелета в Крым с учетом дотаций составит 16,6 тыс. рублей, а стоимость железнодорожного проезда составит 14,7 тыс. рублей в Анапу и 14,2 тыс. рублей в Сочи.

«Заключено соглашение с ОАО “РЖД”. В этом году планируется организация специализированного детского поезда с биотуалетами и кондиционерами. Для детей будет организовано четырехразовое питание. Также будет обеспечено сопровождение полиции и медперсонала», — сообщил Ветров.

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