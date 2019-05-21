Цифровое развитие, инновации и геймификация: в Татарстане откроется «Точка кипения» для бизнесменов

(Казань, 21 мая, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Ко Дню российского предпринимательства татарстанские бизнесмены получат подарок — в республике откроется проект «Точка кипения». Образовательная программа появится в Казани и Набережных Челнах. Ее запуск станет дополнительным стимулом для инновационного предпринимательства, считает министр экономики Татарстана Фарид Абдулганиев. Об этом он рассказал в интервью ИА «Татар-информ».

«"Точка кипения" откроется в ИТ-парках Казани и Набережных Челнов. Проект направлен на объединение студентов, молодых ученых, предпринимателей для создания и продвижения инновационных проектов в республике Татарстан», — рассказал Абдулганиев.

По словам министра, проект уже доказал свою эффективность в других регионах. На лекциях, мастер-классах и воркшопах, которые станут основными форматами работы «Точки кипения», обсудят высокие технологии и цифровое будущее, новые профессии, несырьевой экспорт, поддержку талантливой молодежи и многое другое. Особенно полезным проект может оказаться для предпринимателей из ИТ-сферы, считает Фарид Абдулганиев.

«Большое внимание уделим предпринимателям в ИТ-сфере, неслучайно „Точку кипения“ открываем в ИТ-парке. Выбравшим это перспективное направление будет особенно интересно», — подчеркнул он.

В Казани проект стартует 23 мая. Чтобы посетить лекции и узнать больше об инновационном предпринимательстве, необходимо заполнить регистрационную форму.

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