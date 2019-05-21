Оркестр народных инструментов РТ закроет юбилейный сезон арт-проектом «Тенора XXI века»

(Казань, 21 мая, «Татар-информ»). 23 мая Государственный оркестр народных инструментов РТ под управлением народного артиста России, лауреата государственной премии имени Г. Тукая Анатолия Шутикова проектом «Тенора XXI века» закроет XXV юбилейный сезон оркестра и концертный сезон 2018/2019 в Татарской государственной филармонии, сообщают организаторы.



«Тенора XXI века» — один из самых популярных и неординарных арт-проектов России, который объединил лучших оперных исполнителей в самостоятельный коллектив. За 13-летнюю историю работы этого творческого союза было осуществлено более сорока интереснейших концертных программ.



Музыканты проекта побывали с гастрольными поездками в США, Канаде, Китае, Южной Корее, Австрии, Германии, Греции, Италии, Израиле, Кипре, Ливане, Нидерландах, Македонии, Черногории, Польше, России, Литве, Белоруссии, Азербайджане, Таджикистане, Латвии, Казахстане и других странах.



На закрытии концертного сезона в Татгосфилармонии в исполнении оркестра народных инструментов и ведущих солистов главных столичных и европейских музыкальных театров прозвучат произведения, вошедшие в фонд концертных программ арт-проекта «Тенора XXI века» – оперные арии, ансамбли, популярные мелодии.



Начало в 18.00.

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