Татар-информ

21 мая 2019, 20:14

Общество

Жителей Приволжского района Казани приглашают на ярмарку вакансий

Общество

Жителей Приволжского района Казани приглашают на ярмарку вакансий

Ярмарка будет проходить с 9.00 до 12.00 по адресу: проспект Победы, 21 (кафе «Кварт»).

(Казань, 21 мая, «Татар-информ»). 23 мая для жителей Приволжского района Казани пройдет ярмарка вакансий, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

В мероприятии примут участие представители 15 предприятий и организаций: АО «Кварт», АО «Нэфис Биопродукт», филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» – ВЦТО «Казань», ГАПОУ «Казанский энергетический колледж», ООО «Татвойлок», Управления МВД России по Казани, АО «Казанский жировой комбинат», АО «ТК «Эдельвейс», Военного комиссариата РТ по Вахитовскому и Приволжскому районам Казани, ИП Гайнуллина Э. М., АО ТД «Перекресток», Казанского высшего танкового командного Краснознаменного училища, ООО «Зеленая дача», ООО «Строительная компания Зилант», ГАУЗ «Детская городская поликлиника №11».

Ярмарка будет проходить с 9.00 до 12.00 по адресу: проспект Победы, 21 (кафе «Кварт»).

Посетители смогут получить информацию о наличии рабочих мест, встретиться с представителями организаций, получить направления для трудоустройства, проконсультироваться со специалистами службы занятости по вопросам труда и занятости, профессионального обучения и профориентации.

Вход и все услуги для посетителей бесплатные. Телефон для справок – (843) 224-86-66.
 

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