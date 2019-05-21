На организацию официальных мероприятий для Минпромтора РТ планируют потратить 110 млн рублей

(Казань, 21 мая, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В Татарстане на организацию мероприятий, выставок, стендов Министерства промышленности и торговли республики планируют потратить 110 млн рублей. Мероприятия собираются проводить в России, США, Европе, Казахстане, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане, Китае, Индии и ОАЭ. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

«Мероприятия будут проводиться во всех странах, которые указаны в техзадании. Исполнитель должен будет отвечать как за организацию мероприятий, так и за визовые услуги, гостиницы и кофе-брейки», — сказала ведущий специалист-эксперт Госкомитета РТ по закупкам Гульназ Галимова.

По техническому заданию исполнителю поручат организовать десять выставок, 100 мероприятий для 5 — 20 человек, 50 мероприятий для 21 — 50, 30 мероприятий в Татарстане и России для 51 — 100, 30 мероприятий для 101 — 300 и 10 мероприятий для 301 — 500 человек.

Также исполнитель должен взять на себя обязательство провести конкурс «Руководитель года» по итогам 2019 года и подготовить издание памятной книги о лауреатах конкурса предыдущего года.

Источником финансирования значится бюджет РТ.

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