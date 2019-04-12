Число участников праймериз «Единой России» в Татарстане по итогам дебатов сократилось до 225

(Казань, 21 мая, «Татар-информ»). Оргкомитет по проведению предварительного голосования «Единой России» в Татарстане утвердил ряд документов для проведения праймериз, а также аннулировал регистрацию 6 кандидатов, не принявших участие в дебатах. Об этом сообщили ИА «Татар-информ» в информационном центре ТРО ВПП «Единая Россия».

«Участники заседания установили форму списка избирателей, протокол участковой счетной комиссии об итогах голосования, обсудили отчетность об использовании бюллетеней и организацию работы оргкомитета в единый день предварительного голосования 26 мая», — говорится в сообщении.

По итогам заседания оргкомитета была аннулирована регистрация шести кандидатов, не принявших участие в дебатах, которые проходили в Татарстане с 3 апреля по 15 мая. На сегодняшний день в Татарстане зарегистрировано 225 кандидатов. До 24 мая участники праймериз проводят встречи с избирателями. На сегодняшний день уже проведено 68 встреч, в них приняли участие более 125 кандидатов и свыше 6,4 тыс. избирателей.

«Единая Россия» — единственная партия в стране, которая определяет своих кандидатов путем предварительного голосования. Предварительное голосование по кандидатурам для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» кандидатами в депутаты Государственного Совета Республики Татарстан состоится 26 мая 2019 года.

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