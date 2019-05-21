Вице-премьер РФ Татьяна Голикова: Казань готова к проведению Мирового чемпионата WorldSkills

(Казань, 21 мая, «Татар-информ», Диана Авакян). Казань готова к проведению Мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills. Об этом журналистам заявила заместитель Председателя Правительства России Татьяна Голикова.

«Казань готова к проведению мирового чемпионата. Я думаю, что это не только мое мнение — это мнение всех коллег, которые сегодня здесь работали в первой половине дня. Я думаю, что это мнение и наших зарубежных коллег. Мы отработали практически все вопросы», — сказала она.

Важной составляющей состязаний станет деловая программа, отметила Голикова. Она должна попытаться ответить на вопрос — какой вызов стоит сегодня перед образованием в России, рынком труда, какие есть возможности для трансформации образовательного процесса.

«Мы над этим сейчас работаем с коллегами, постарались сейчас сделать некоторые наброски и наметки. Сейчас очевидно, что мы должны меняться», — подчеркнула вице-премьер.

Мировой чемпионат по профессиональному мастерству WorldSkills пройдет в Казани с 22 по 27 августа. В состязаниях примут участие около 1,6 тыс. молодых профессионалов из более чем 60 стран. Участники будут соревноваться по 56 компетенциям.

Сегодня в «Казань Экспо» стартовали состязания Национального чемпионата WorldSkills, которые продлятся до 23 мая.

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