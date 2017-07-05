В Татарстане экспорт продукции АПК увеличился на 4% за первый квартал 2019 года

(Казань, 21 мая, «Татар-информ»). В первом квартале текущего года экспорт продукции агропромышленного комплекса из Татарстана увеличился на 4%. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Минсельхозпроде РТ.

Как отметили в ведомстве, за январь-март текущего года экспортировано продукции АПК на 36,8 млн долларов. «Это на 1,4 млн долларов или на 4% больше, чем показатель за тот же период 2018 года», – сообщил начальник отдела развития продовольственного рынка министерства Дмитрий Яшин.

По его словам, утверждены целевые показатели, предусматривающие увеличение объема экспорта из республики продукции АПК вдвое – до 360 млн долларов к 2024 году.

Также в республике подготовлен проект дорожной карты по развитию экспорта продукции АПК, сформирован перечень экспортируемой продукции и прогнозные объемы экспорта на 2019 год по крупным предприятиям отрасли.

«В текущем году предполагается экспортировать продукции АПК республики на 308,1 млн долларов», – сообщил Дмитрий Яшин.

При этом ожидается, что значительную часть поставок за рубеж составит масложировая продукция – по расчетам ведомства, ее будет экспортировано на 232,0 млн долларов.

Кроме того, в этом году планируется поставить на внешние рынки злаков на 16,8 млн долларов, мяса и молока – на 4,5 млн, готовой продукции – на 19,4 млн, прочих продуктов – на 35,4 млн долларов, добавил собеседник агентства.

Сегодня продукция АПК республики поставляется в десятки стран дальнего и ближнего зарубежья. В числе крупных экспортеров этой продукции – АО «Казанский маслоэкстракционный завод», АО «Нэфис-Биопродукт», АО «Эссен продакшн АГ», АО «Таткрахмалпатока», АО «Татспиртпром» и ряд других компаний.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», перед АПК России стоит задача к 2024 году обеспечить экспорт отечественной сельхозпродукции на уровне 45 млрд долларов в год. Реализуемый в стране федеральный проект «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» предусматривает увеличение объемов поставок продукции за рубеж вдвое уже в ближайшие несколько лет.

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