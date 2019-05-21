В Татарстане пожарные вынесли из горящей квартиры мужчину, но медики ничем не могли ему помочь

(Казань, 21 мая «Татар-информ»). На пожаре в квартире пятиэтажного дома в Нижнекамском районе погиб мужчина, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Сегодня днем в МЧС поступило сообщение о том, что на пятом этаже пятиэтажки в Камских Полянах случился пожар. В процессе тушения огнеборцы обнаружили в квартире мужчину в бессознательном состоянии. Его передали врачам», – рассказали в МЧС.

Врачи попытались спасти жизнь 58-летнему мужчине, однако, после реанимационных мероприятий, он скончался.

Пожарным потребовалось менее десяти минут, чтобы справиться с огнем. В данный момент специалисты выясняют, что стало причиной пожара.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.