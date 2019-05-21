Минниханов о WorldSkills 2019: Постараемся максимально показать самобытность нашей республики

(Казань,21 мая, «Татар-информ», Диана Авакян). Власти Татарстана постараются максимально показать самобытность республики на предстоящем мировом чемпионате WorldSkills, который пройдет в Казани. Об этом журналистам заявил Президент РТ Рустам Минниханов.

«Любое событие мирового масштаба — это интерес к нашей республике, к нашей столице, и мы постараемся максимально воспользоваться возможностью, чтобы показать самобытность нашей республики. Люди со всего мира приезжают в Россию, и конечно же, мы должны сделать все, чтобы у них осталось только хорошее впечатление», — сказал Минниханов.

Президент РТ напомнил о положительном опыте проведения в Казани летней Универсиады, чемпионата мира по футболу. «Та же самая задача стоит перед нами сейчас. Я уверен, что мы достойно представим нашу страну на этой площадке», — сказал он.

На территории выставочного комплекса в «Казань Экспо» стартовали состязания Национального чемпионата, которые продлятся до 23 мая. «Национальный чемпионат — это 95% того, что будет на мировом чемпионате. Это хорошая подготовка национальной сборной, потому что они уже реально прочувствуют, как это все работает», — подчеркнул руководитель республики.

Ранее Минниханов сообщил, что в ходе подготовки к чемпионату WorldSkills Kazan 2019 будут обновлены городская и транспортная инфраструктуры.

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