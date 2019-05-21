(Казань, 21 мая, «Татар-информ»). Татарстанские спортсменки на первенстве России по фехтованию заняли весь пьедестал почета, сообщает пресс-служба Министерства спорта РТ.

Соревнования проходили в подмосковном Новогорске с 9 по 16 мая. В них приняли участие сильнейшие российские спортсмены в возрасте до 23 лет.

По итогам соревнований в личном первенстве по рапире среди женщин татарстанские спортсменки заняли весь пьедестал почета: «золото» вручили Марте Мартьяновой, «серебро» – Аделе Абдрахмановой, «бронзу» – Арине Прытковой.

В командном турнире татарстанские рапиристки также оказались на высоте. Свою вторую золотую медаль выиграла Марта Мартьянова. Вместе с ней на верхнюю ступень пьедестала почета поднялись Аделя Абдрахманова, Арина Прыткова и Анастасия Семёнова. Всех своих конкуренток девушки обыграли с крупным счетом, в том числе и рапиристок Башкортостана в финале – 45:21.



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