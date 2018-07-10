Стал известен размер родплаты за смену в летнем лагере в Татарстане летом-2019

(Казань, 21 мая, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Родительская плата за смену в детском летнем оздоровительном лагере Татарстана в этом году, в зависимости от продолжительности отдыха, составит от 1,8 тыс. до 17 тыс. рублей. Об этом сообщил сегодня на брифинге в Казани директор Республиканского центра «Лето» Раиль Муратшин.

«Вопрос стоимости путевок — важный для родителей. Из бюджета республики компенсируется сумма от 6 тыс. 540 до 16 тыс. 186 рублей. Родительский взнос, в зависимости от вида и продолжительности отдыха, составляет от 1,8 тыс. до 17 тыс. рублей. К примеру, стоимость 21-дневной оздоровительной смены в лагере “Созвездие” в Заинском районе составит 2 тыс. 454 рублей при полной стоимости 16 тыс. 460 рублей», — сообщил он.

Родплата за отдых в ДОЛ «Пионерия Татарстана» в Казани составит 4,5 тыс. рублей, а за 18-дневную спортивную смену в ДОЛ «Чайка» нужно заплатить примерно 7 тыс. при полной стоимости 19 тыс. рублей. Продолжительность смен в летних оздоровительных лагерях республики варьируется от 7 до 24 дней. Питание везде организовано в пятиразовом режиме.

В республике организована работа горячей линии для родителей и организаторов летнего отдыха — 8 (843) 293-12-91. По этому номеру можно узнать о наличии путевок и задать любые вопросы, связанные с летней оздоровительной кампанией.

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