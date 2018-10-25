Татар-информ

21 мая 2019, 19:06

Культура

В театре кукол «Экият» начались репетиции новой постановки «Пой, курай!.. Играй, Шомбай!»

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Культура

В театре кукол «Экият» начались репетиции новой постановки «Пой, курай!.. Играй, Шомбай!»

Фото: архив, пресс-служба театра

Премьера спектакля запланирована на 28 и 29 июня.

(Казань, 21 мая, «Татар-информ»). В Татарском государственном театре кукол «Экият» начались репетиции спектакля «Пой курай!.. Играй, Шомбай!». Режиссером постановки выступит кукольный режиссер из Санкт-Петербурга – номинант театральной премии «Золотая маска» Светлана Дорожко. В данный момент в цехах театра работа над декорациями и куклами идет полным ходом, сообщает пресс-служба театра.

Спектакль по мотивам татарских народных сказок будет включать несколько татарских народных сказок разных жанров – «Шомбай», «Три голубя», «Зухра и месяц», «Портной, бесенок и медведь» и «Соловей».



«Когда мне предложили постановку в Казани, я с удовольствием согласилась», – рассказала режиссер Светлана Дорожко, отметив, что в 2017 году она принимала участие в постановке спектакля «Хаврошечка».

На этот раз автором пьесы стала сама Светлана Дорожко, художественный перевод на татарский язык «Жырла, курай!.. Уйна, Шомбай!..» сделал Ркаиль Зайдулла. Спектакль будет выпускаться в двух группах – на татарском и русском языках. В спектакле будет заняты только мужчины: пять артистов из русской и пять артистов из татарской группы.



Режиссер решила использовать в постановке этнические инструменты: курай, гусли, домбра, кубыз и деф.

Премьера запланирована на 28 и 29 июня.

 

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