В театре кукол «Экият» начались репетиции новой постановки «Пой, курай!.. Играй, Шомбай!»

(Казань, 21 мая, «Татар-информ»). В Татарском государственном театре кукол «Экият» начались репетиции спектакля «Пой курай!.. Играй, Шомбай!». Режиссером постановки выступит кукольный режиссер из Санкт-Петербурга – номинант театральной премии «Золотая маска» Светлана Дорожко. В данный момент в цехах театра работа над декорациями и куклами идет полным ходом, сообщает пресс-служба театра.



Спектакль по мотивам татарских народных сказок будет включать несколько татарских народных сказок разных жанров – «Шомбай», «Три голубя», «Зухра и месяц», «Портной, бесенок и медведь» и «Соловей».





«Когда мне предложили постановку в Казани, я с удовольствием согласилась», – рассказала режиссер Светлана Дорожко, отметив, что в 2017 году она принимала участие в постановке спектакля «Хаврошечка».



На этот раз автором пьесы стала сама Светлана Дорожко, художественный перевод на татарский язык «Жырла, курай!.. Уйна, Шомбай!..» сделал Ркаиль Зайдулла. Спектакль будет выпускаться в двух группах – на татарском и русском языках. В спектакле будет заняты только мужчины: пять артистов из русской и пять артистов из татарской группы.





Режиссер решила использовать в постановке этнические инструменты: курай, гусли, домбра, кубыз и деф.



Премьера запланирована на 28 и 29 июня.

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