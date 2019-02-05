(Казань, 21 мая «Татар-информ»). Госавтоинспекторы Татарстана напомнят детям и водителям о необходимости соблюдать ПДД, сообщили в республиканской ГИБДД.

«Для предупреждения детского дорожного травматизма и восстановления навыков безопасного поведения детей на дороге с 20 мая по 2 июня в республике проходит акция "Внимание – дети!"», – рассказали в ведомстве.

Автоинспекторы будут проверять водителей, нарушающих правила перевозки детей и не предоставляющих преимущество пешеходам. Проведут мероприятия, направленные на предупреждение нарушений ПДД детьми и популяризацию световозвращающих элементов в одежде.

Кроме того, в республике будут проходить родительские собрания с участием инспекторов по вопросам безопасного поведения детей на дорогах. А в оздоровительных лагерях организуют акции с призами, направленные на закрепление у детей навыков безопасного поведения на проезжей части.

ГИБДД Татарстана призывает всех участников движения быть предельно внимательными и осторожными.

«Родители должны со всей серьезностью отнестись к безопасности собственных детей. Необходимо позаботиться о том, чтобы дети не оставались без присмотра в местах, которые могут представлять для них опасность, в том числе, вблизи дорог», – уточнили в ведомстве.

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