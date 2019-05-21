Татар-информ

21 мая 2019, 18:08

Культура

Казанский ТЮЗ объявил победителей фестиваля детских театральных коллективов «Поколение Next»

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Культура

Казанский ТЮЗ объявил победителей фестиваля детских театральных коллективов «Поколение Next»

Фото: пресс-служба театра

20 мая на сцене Казанского ТЮЗа состоялся финал I Республиканского фестиваля детских театральных коллективов «Поколение Next».

(Казань, 21 мая, «Татар-информ»). Казанский ТЮЗ в рамках Года театра провел I Республиканский фестиваль детских театральных коллективов «Поколение Next» при поддержке Министерства культуры РТ, сообщает пресс-служба театра.

Цель данного фестиваля – сохранить и развить детское театральное движение в республике.

В фестивале приняли участие 26 театральных коллективов, которые представили 30 спектаклей, а это более 600 юных артистов из Зеленодольска, Бавлов, Набережных Челнов, Альметьевска, Казани, Кукмора, а также Верхнего Услона и Буинского района.



18 и 19 мая Казанский ТЮЗ стал репетиционной площадкой для коллективов-финалистов. За два конкурсных дня участники посетили мастер-классы по сценической речи (педагог – народная артистка РТ Елена Ненашева) и по актерскому мастерству (педагог – заслуженный артист РТ Павел Густов). Прошли репетиции с режиссерами: заслуженным артистом РТ Арсением Курченковым, артисткой театра Юлией Машировой, педагогом-организатором театра Дарьей Хуртиной. Кроме того, участники фестиваля побывали на экскурсии в историческом парке «Россия – Моя история».



20 мая на сцене Казанского ТЮЗа состоялся финал I Республиканского фестиваля детских театральных коллективов «Поколение Next».



По результатам фестиваля Лауреатом I степени стал спектакль «Дон Кихот» режиссера Игоря Игнатьева от театра-студии «Хамелеон» города Зеленодольска. Лауреатом II степени признан спектакль «Моя Вообразилия» (режиссер Гельфия Вашурова) от казанского лицея №5». Спектакль «Птенчик режиссера Рафаэля Гатауллина от Детского экологического театра «Радуга» из Казани завоевал диплом Лауреата III степени.

В состав экспертного жюри вошли главный режиссер театра Туфан Имамутдинов, главный художник театра, заслуженный деятель искусств РТ Ленар Гильмутдинов, композитор, заслуженный деятель искусств РТ Юрий Чаплин, народная артистка РТ Нина Калаганова, декан театрального факультета Казанского института культуры Руфина Тазетдинова и другие.

 

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