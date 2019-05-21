Токари, фрезеровщики и предпенсионеры: Голикова и Минниханов посетили стенды WorldSkills

(Казань, 21 мая, «Татар-информ», Егор Никитин). Зампред Правительства РФ Татьяна Голикова и Президент Татарстана Рустам Минниханов посетили стенды участников проходящего в Казани финала Национального чемпионата WorldSkills.

Высокая делегация обошла сразу несколько площадок, посвященных разным компетенциям — токарные и фрезерные работы на современных станках ЧПУ, а также стенд, посвященный профессиональной переподготовке предпенсионеров.

Первой остановкой гостей стала площадка профессионалов-фрезеровщиков. Главный эксперт фрезерных работ на станках ЧПУ Павел Тимошев отметил, что на площадке работают 12 участников от 16 до 22 лет, а также представители сборной страны и участник из Южной Кореи.

«Сегодня у нас проходит уже второй конкурсный день на площадке. Наши ребята выполняют задание первого модуля. Оно приходит в виде чертежа, на основе которого необходимо создать готовую деталь. От качества выполнения работы зависит итоговая оценка», — объяснил эксперт.

Далее Голикова и Минниханов ознакомились с работой соседней площадки, посвященной токарным работам на станках ЧПУ, а затем направились к стенду Академии WorldSkills. Там их ждали участники новой спецпрограммы профессионального обучения и дополнительного профобразования для предпенсионеров.

На стенде высоким гостям рассказали о зарождении этого нового и актуального для страны и республики направления. Оно было создано на базе Академии WorldSkills — ведущего подразделения WorldSkills Russia, которое курирует образовательные проекты движения.

«Сейчас мы реализуем одно из самых ответственных направлений — обучение и переобучение лиц предпенсионного возраста по международным стандартам WorldSkills. По стране объем такого обучения составляет 25 тыс. человек ежегодно», — отметили представители стенда.

Программа позволит российским предпенсионерам бесплатно повысить свою квалификацию на основе международных стандартов либо сменить профессию на новую.

В итоге растет конкурентоспособность предпенсионеров на рынке труда.

В конце презентации Татьяна Голикова побеседовала с первыми участниками проекта. По их словам, навыки и опыт старшего поколения востребованы не меньше, чем упорство и тяга к знаниям молодежи.

«Мы хотим быть активными и передавать наши знания молодым. Будем и дальше активно участвовать в жизни страны», — заключили участники проекта «Навыки мудрых». Татьяна Голикова и Рустам Минниханов поблагодарили их за активную жизненную позицию и пожелали дальнейших профессиональных успехов.

Сразу после этого делегация направилась на пленарное заседание в рамках финала чемпионата для обсуждения трансформации кадровой политики в условиях современного мира.

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