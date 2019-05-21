(Казань, 21 мая, «Татар-информ»). В Буинске погибла 14-летняя пассажирка «Лады», которую протаранил вылетевший на встречку «КАМАЗ», сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

«Сегодня в 11 утра на улице Жореса водитель грузовика не выбрал безопасную дистанцию, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". В результате ДТП 14-летняя пассажирка легковушки скончалась на месте от полученных травм», – рассказали в ГИБДД.

В Госавтоинспекции отметили, что ДТП произошло на перекрестке. Водитель «КАМАЗа» двигался слишком быстро, когда перед ним на перекрестке остановился автомобиль. Мужчина не успел затормозить, его грузовик занесло и выбросило на встречку.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.