Представители «ВКонтакте» назвали блокировку рекламы на татарском языке ошибкой

(Казань, 21 мая, «Татар-информ», Вероника Ваганова). Представители социальной сети «ВКонтакте» назвали ошибкой блокировку рекламы на татарском языке журналиста из Елабуги и создателя портала «Жайдак» Ленара Мифтахова.
«Мы запустили продвижение объявления — к сожалению, ранее реклама была отклонена по ошибке. Мы приносим извинения пользователю», — сообщили в пресс-службе «ВКонтакте».
Также ситуацию прокомментировала представитель «ВКонтакте» в Казани Диляра Махиянова: «Если реклама подходит по правилам, она будет одобрена. Вчера случилась ошибка».
Ранее Ленар Мифтахов опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook информацию об отказе «ВКонтакте» пропускать его рекламу.
«Хочу отметить, что в данном случае я пытался прорекламировать татароязычную группу, которая не интересна тем, кто не понимает татарский язык», — поделился с читателями журналист.
Мифтахов уже сталкивался с проблемами размещения рекламы в социальных сетях на родном языке, в прошлом году аналогичная проблема возникла с российским поисковиком Яндекс.