Татар-информ

21 мая 2019, 16:50

Общество

Представители «ВКонтакте» назвали блокировку рекламы на татарском языке ошибкой

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Общество

Представители «ВКонтакте» назвали блокировку рекламы на татарском языке ошибкой

Соцсеть «ВКонтакте» заблокировала рекламу на татарском языке журналиста Ленара Мифтахова.

(Казань, 21 мая, «Татар-информ», Вероника Ваганова). Представители социальной сети «ВКонтакте» назвали ошибкой блокировку рекламы на татарском языке журналиста из Елабуги и создателя портала «Жайдак» Ленара Мифтахова.

«Мы запустили продвижение объявления — к сожалению, ранее реклама была отклонена по ошибке. Мы приносим извинения пользователю», — сообщили в пресс-службе «ВКонтакте».

Также ситуацию прокомментировала представитель «ВКонтакте» в Казани Диляра Махиянова: «Если реклама подходит по правилам, она будет одобрена. Вчера случилась ошибка».

Ранее Ленар Мифтахов опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook информацию об отказе «ВКонтакте» пропускать его рекламу.

«Хочу отметить, что в данном случае я пытался прорекламировать татароязычную группу, которая не интересна тем, кто не понимает татарский язык», — поделился с читателями журналист. 

Мифтахов уже сталкивался с проблемами размещения рекламы в социальных сетях на родном языке, в прошлом году аналогичная проблема возникла с российским поисковиком Яндекс.

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