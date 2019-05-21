Татарстанские спортсмены завоевали 40 медалей на Евразийских играх боевых искусств

(Казань, 21 мая, «Татар-информ»). Татарстанские спортсмены завоевали 40 медалей на II Евразийских играх боевых искусств, проходивших с 16 по 19 мая в Уфе. В копилке татарстанцев семь золотых медалей, пять серебряных, три «бронзы» и 25 наград в всестилевом карате. Об этом сообщается на официальном портале Министерства спорта РТ.

Успешные выступления на турнире провела Федерация всестилевого карате РТ (ограниченный контакт). Спортсменам удалось завоевать 11 золотых, 10 серебряных и 4 бронзовые награды, что позволило команде Татарстана в этом виде единоборств занять второе командное место.

В рамках Игр состоялись соревнования, фестивальные программы, показательные выступления, мастер-классы и семинары по 15 восточных и боевых единоборств, среди которых армейский рукопашный бой, айкидо, боевое единоборство Комбат, борьба на поясах, всестилевое карате и т. д.

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