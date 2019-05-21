Экспозиция ЦСМ Росстандарта в РТ удостоена золотой медали на выставке MetrolExpo-2019

(Казань, 21 мая, «Татар-информ»). С 15 по 17 мая 2019 года на ВДНХ (г. Москва) в рамках 15-го Московского международного инновационного форума «Точные измерения — основа качества и безопасности» состоялась выставка средств измерений, испытательного оборудования и метрологического обеспечения MetrolExpo-2019.

В составе экспозиции ЦСМ Росстандарта в Республике Татарстан был представлен новейший государственный рабочий эталон единицы определения координат местоположения, предназначенный для калибровки, поверки и испытаний навигационной аппаратуры, используемой при проектировании, производстве и эксплуатации высокоавтоматизированного (беспилотного) автотранспорта.

ФБУ «ЦСМ Татарстан» реализует комплекс мероприятий по метрологическому обеспечению средств и систем измерений, входящих в состав высокоавтоматизированных транспортных средств.

В настоящее время работы по калибровке и поверке указанной навигационной аппаратуры освоены полностью, идет проработка вопроса испытаний сканеров — лидаров, используемых ПАО «КАМАЗ».

«Наш центр полностью готов к этой работе. При активном содействии Росстандарта удовлетворена потребность в эталонах и вспомогательном оборудовании, проведена калибровка нескольких образцов средств измерений», — сообщил на выставке директор ФБУ «ЦСМ Татарстан» Фарид Туктаров.

Он отметил, что работы по метрологическому обеспечению средств измерений координат местоположения, в том числе навигационной аппаратуры потребителей, используемой в сфере пассажирских перевозок и транспортировки товаров, имеют большое значение как для развития экономики, так и социальной сферы государства.

«Повсеместное внедрение телеметрических датчиков как в пилотируемом, так и в беспилотном автотранспорте будет способствовать повышению безопасности перевозок и снижению аварийности», — добавил глава учреждения.

В настоящее время разработчиками автономных систем управления автотранспортом в России и мире ведется активная работа по реконструкции дорожно-транспортных происшествий с использованием телеметрических данных. Таким образом, вопрос метрологического обеспечения систем управления высокоавтоматизированными транспортными средствами на этапе их испытаний и внедрения имеет особую актуальность.

По результатам выставки экспозиция ФБУ «ЦСМ Татарстан» была удостоена диплома и золотой медали «За метрологическое обеспечение процесса испытаний высокоавтоматизированных транспортных средств».

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