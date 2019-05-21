(Казань, 21 мая, «Татар-информ»). Очевидцы сняли на видео охваченный огнем балкон казанской девятиэтажки. Кадрами поделились пользователи социальных сетей.
На видео видно, как крупные языки пламени вырываются из окон балкона квартиры на третьем этаже.
«Пожар случился на балконе дома № 37б на улице Закиева. Пожарные оперативно справились с горением», – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
В МЧС отметили, что в результате случившегося никто не пострадал, а жильцы дома эвакуировались самостоятельно.