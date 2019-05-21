Более 200 юных казанцев выступят на фестивале детского творчества «Балачак иле 2019»

(Казань, 21 мая, «Татар-информ»). 22 мая в детском центре «Экият» состоится гала-концерт городского фестиваля детского творчества «Балачак иле 2019». Тема фестиваля – «Культура народов мира и Поволжья», сообщает пресс-служба Аппарата Казгордумы.

В мероприятии примут участие более 200 юных казанцев из 25 дошкольных образовательных организаций Казани в возрасте от четырех до семи лет.

Казанский фестиваль детского творчества «Балачак иле» проводится ежегодно с 2004 года. Цель – распространить положительный опыт образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования, организовать совместную работу педагогического коллектива с родителями по музыкально-эстетическому воспитанию детей.

В районных (отборочных) этапах фестиваля детского творчества, которые прошли с 15 по 25 апреля, приняли участие 1325 воспитанников из 146 дошкольных образовательных организаций столицы республики.

Жюри фестиваля при отборе участников гала-концерта учитывало уровень исполнительского мастерства, композиционное построение сюжета, уровень музыкальной культуры, сложность и оригинальность танцевальной композиции, артистизм, соответствие костюма выбору образа, музыкальное оформление.

Начало фестиваля в 9.00.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.