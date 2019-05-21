Алсу Асадуллина: Нужно сделать так, чтобы наши дети любили и продвигали нашу культуру

(Казань, 21 мая, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В Татарском государственном театре кукол «Экият» состоялось чествование победителей республиканского проекта «Культурный дневник школьника». В проекте принимали участие ученики начальной школы (1-4 классы). В течение всего учебного года школьники посещали мероприятия и заполняли свой «дневник».

Впервые ведущими конкурса были дети – победители проекта: Фарида Шарафиева, Алина Зиганшина, Тимур Рысаев, а также Нияз Юсупов, который только пойдет в первый класс в следующем учебном году.

«Мне повезло, я участвовал в проекте с первого класса и за все это время узнал много нового о нашей республике, ее достопримечательностях и выдающихся людях. Благодаря сайту проекта я научился вести блоги и участвовал в конкурсах, как корреспондент, репортер, поэт, художник и актер», — рассказал ученик казанской гимназии № 7 Тимур Рысаев.

На сцене кукольного театра «Экият» для ребят выступили Тимур Фазлиев, Айсылу Рустами и ансамбль «Ladies and Gentlemens». Поздравления для школьников подготовили представители Министерства культуры, Министерства образования и науки и Госсовета Республики Татарстан.

«Проект удивителен и замечателен тем, что нам с вами [школьниками] можно общаться. У нас есть для этого портал, на котором вы можете оставлять свои эмоции и чувства от посещения культурных и досуговых учреждений. Я считаю, что каждый ребенок талантлив, а родители должны всегда поддерживать начинания своих детей», — сказала Первый заместитель министра культуры РТ Юлия Адгамова.

На сегодняшний день в проект вовлечено около 160 тыс. детей, которые ведут «Культурный дневник школьника».

«Здесь сидят самые культурные дети, а это большой труд родителей и учителей. Представляете, какое количество детей в нашей республике будет культурно образовано, а для этого в Татарстане есть все: театры и замечательные дворцы культуры, осталось нам только жить этим и беречь это. Нужно сделать так, чтобы наши дети любили и продвигали нашу культуру», — заявила Заместитель министра образования и науки РТ Алсу Асадуллина.

«Пять лет назад, когда мы брались за это дело, совершенно не думали, что „Культурный дневник школьника“ будет такими большими и очень недетскими шагами идти по республике. В этом большая заслуга педагогов, которые по велению сердца прививают нашим детям стремление познавать культуру», — поделилась Депутат Государственного Совета РТ пятого созыва Анастасия Исаева.

На церемонии школьники Татарстана дали обещание бережно относиться к наследию предков, оберегать и сохранять памятники древности, соблюдать и поддерживать чистоту в родном городе и культурно развиваться.

В этом году награждение победителей проходит в пятый юбилейный раз. На церемонию награждения приехали более 200 детей со всей республики, которых сопровождали около 50 родителей.

«Мы приехали из Чистопольского муниципального района и привезли четырех детей, которые заняли первые места по городу в определенных номинациях. Я являюсь родителем двоих детей, и оба моих ребенка участвовали в проекте, а одна из них, Александра Злобина, даже заняла первое место. В нашем городе не так много мест, куда можно сходить, но мы в любом случае стараемся посещать все экспозиции и по возможности выезжаем в другие города», — сказала победитель в номинации «Культурный родитель» Екатерина Арсеньева.

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