На Дне предпринимателя для татарстанских бизнесменов выступят российские и международные эксперты

(Казань, 21 мая, «Татар-информ»). В Казани 24 мая пройдет День предпринимателя. На мероприятии бизнесмены смогут повысить уровень своих компетенций и знаний, сообщает пресс-служба Фонда поддержки предпринимательства РТ.

«День предпринимателя вместе с Фондом поддержки предпринимательства РТ — это важное событие, где каждый предприниматель может повысить уровень своей компетенции и практических знаний», — говорится в сообщении.

На встрече участники Дня предпринимателя узнают о лучших практиках проектного управления и его трансформации в малом и среднем бизнесе, прослушают лекцию о маркетинге и аналитике в HoReCa, обсудят современные инструменты интернет-торговли, узнают о том, как начать свое дело с минимальным капиталом и продвигать бренд в современной цифровой реальности.

В числе спикеров заявлены сертифицированный специалист всемирной организации по управлению проектами PMI Андрей Пчелинцев, член наблюдательного совета, руководитель Академии независимых директоров Игорь Розанов, а также ресторанный эксперт, соавтор методики «Рестоквест» Ольга Курочкина и многие другие.

Мероприятие, организованное Министерством экономики РТ и ФПП, состоится в Доме предпринимателя на ул. Петербургской, 28. Желающим принять участие предварительно необходимо пройти регистрацию.

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