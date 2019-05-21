(Казань, 21 мая, «Татар-информ»). 24 мая казанский регбийный клуб «Стрела» впервые за шесть лет проведет домашнюю игру. Матч Кубка России против краснодарской «Кубани» пройдет на Центральном стадионе, сообщает пресс-служба Минспорта Татарстана.

Казанский клуб возродили в ноябре прошлого года решением Премьер-министра Алексея Песошина. «Стрела» уже выступает в чемпионате Высшей лиги и Премьер-лиги по регби-7, а на этой неделе стартует и в Кубке России.

Начало игры — в 15 часов. Болельщиков ждут фотозона, фудкорт, а также конкурсы и подарки.

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