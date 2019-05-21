Тетюши примут финал Кубка ДОСААФ РТ по автомногоборью «Юный водитель-2019»

(Казань, 21 мая, «Татар-информ»). 23 мая в Тетюшах состоится финал открытого Кубка ДОСААФ РТ по автомобильному спорту «Юный водитель-2019», сообщают организаторы.



В соревнованиях примут участие около ста спортсменов – учащихся образовательных учреждений республики. Среди них – юноши и девушки в возрасте 16 – 18 лет, победители отборочного этапа, проходившего в местных организациях ДОСААФ РТ с 15 апреля по 17 мая.



Финал Кубка проводится ежегодно, его целью является пропаганда безопасности дорожного движения, популяризации автомобильного спорта и привлечение допризывной молодежи к занятиям техническими видами спорта в Татарстане.



Соревнования пройдут на базе спортивно-оздоровительного комплекса «БАРС». Торжественное открытие намечено на 10.00.





Победителей и призеров командного первенства наградят кубками, медалями и дипломами. Лучших спортсменов в личном зачете отметят дипломами и ценными призами.

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