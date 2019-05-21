Татар-информ

21 мая 2019, 14:39

Происшествия

Чтобы выехать за пределы РФ, житель Казани заплатил 150 тысяч рублей долга за материальный ущерб

Рекомендуем

Происшествия

Чтобы выехать за пределы РФ, житель Казани заплатил 150 тысяч рублей долга за материальный ущерб

44-летний неплательщик задолжал за ущерб, причиненный им в результате ДТП.

(Казань, 21 мая, «Татар-информ»). Чтобы выехать за пределы РФ, житель Казани заплатил 150 тысяч рублей долга за материальный ущерб, причиненный им в результате аварии, сообщила главный специалист-эксперт по взаимодействию со СМИ УФССП России по РТ Лилия Халимова.

«Мужчина добровольно долг не погашал. В рамках производства приставы прибыли домой к должнику, где арестовали его имущество. Кроме того, казанца ограничили в праве выезда за пределы страны», – рассказала Халимова.

В итоге 44-летний мужчина заплатил долг и исполнительный сбор в полном объёме. Арест с его имущества был снят, а ограничение в выезде – отменено.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Полтора года в колонии проведет дебошир из Челнов, ворвавшийся в ночной клуб с ружьем
Новости дня
15:05
Очевидцы сняли на видео охваченный огнем балкон казанской девятиэтажки

Возгорание произошло в доме № 37б на улице Закиева.

15:04
Президент РТ о фото из кабинета: Это некий способ поприветствовать на татарском и русском языках

Рустам Минниханов рассказал, почему каждое утро размещает в соцсети фотографию с видом из рабочего кабинета.

15:00
В «Татар-информ» пройдет пресс-конференция, посвященная общественному контролю в сфере ЖКХ

На сайте «Татар-информ» состоится онлайн-трансляция пресс-конференции.

14:54
Робототехника, 3D-моделирование и сестринское дело: чем гимназия № 179 удивит гостей из Китая

Гимназия № 179 Ново-Савиновского района Казани примет делегацию из Китая в рамках проекта «Одна школа — одна страна».

14:40
Реверсивный инжиниринг и «Умный» город: Голикова ознакомилась с компетенциями FutureSkills

FutureSkills – зона соревнований по перспективным профессиям, востребованным в условиях высокотехнологичного производства и цифровой экономики.

14:39
Чтобы выехать за пределы РФ, житель Казани заплатил 150 тысяч рублей долга за материальный ущерб

44-летний неплательщик задолжал за ущерб, причиненный им в результате ДТП.

14:30
В «Татар-информ» расскажут о фестивале «Архитектурное наследие-2019»

Фестиваль будет проходить в Казани с 22 по 26 мая 2019 года.

14:30
Экспозиция ЦСМ Росстандарта в РТ удостоена золотой медали на выставке «MetrolExpo-2019»

Выставка проходила 15 – 17 мая в Москве.

14:26
Дамир Фаттахов: Профильные летние лагеря в Татарстане подвергнутся усиленным проверкам

В проверках летних лагерей республики примут участие представители Ассоциации организаторов летнего отдыха РТ.

14:12
Дамир Фаттахов: Покупка путевок в летние лагеря РТ станет аналогом Booking

Со следующего года все оздоровительные лагеря республики будут работать в новой онлайн-системе.

14:04
Роберт Уразов предложил варианты распределения оборудования, закупленного к ЧМ WorldSkills-2019

В настоящий момент нет решения по оборудованию, которое останется после чемпионата мира, отметил гендиректор Союза WorldSkills Russia.

14:01
Под предлогом компенсации за БАДы аферисты выманили у двоих челнинцев 200 тысяч рублей

Мошенники утверждали, что челнинцам положена выплата за добавки, оказавшиеся некачественными, но сперва те должны были заплатить налог.

13:58
Более 1800 участников приедут на фестиваль русского фольклора «Каравон»

«Каравон» пройдет 25 мая в селе Никольское Лаишевского района.

13:42
Дети с ДЦП и аутизмом из Татарстана отдохнут в летних лагерях

Третий год подряд в лагерях республики пройдут специализированные летние смены, в которых нынче отдохнут 573 особенных ребенка.

13:35
Метеорологи предупреждают жителей и гостей Татарстана о сильном ветре

Ухудшение погодных условий ожидается днем в среду, 22 мая.

13:25
Президент РТ: При подготовке к WorldSkills-2019 обновятся городская и транспортная инфраструктуры

Мировой чемпионат по профессиональному мастерству WorldSkills пройдет в Казани с 22 по 27 августа.

13:18
Рыжеволосая Джульетта и бразильский Ромео из Берлина покорили Нуриевский фестиваль

Зарубежные солисты назвали свое участие в казанской постановке известнейшего балета самым сумасшедшим экспериментом в жизни.

13:15
Полтора года в колонии проведет дебошир из Челнов, ворвавшийся в ночной клуб с ружьем

Инцидент произошел в конце декабря прошлого года возле клуба «Золотой шар».

13:10
Президент РТ: Необходимо уже сейчас подумать о наследии МВЦ «Казань Экспо»
13:09
Обвинитель: У нас нет сомнений в виновности подсудимых по делу об убийстве темнокожего студента КФУ

В Верховном суде РТ начались прения по делу об убийстве студента КФУ из Республики Чад.

13:04
Россельхознадзор по РТ: На сегодняшний день в республике отсутствует угроза птичьего гриппа

С начала 2019 года в Татарстане выявлено 35 случаев перевозки поднадзорных грузов без ветеринарных сопроводительных документов.

12:57
Правительство РФ выделит 631 млн рублей на подготовку Деревни Универсиады к WorldSkills-2019

В Деревне Универсиады будут проживать 5,5 тыс. участников 45-го мирового чемпионата по профмастерству.

12:54
Мухаметшин дал старт конкурсу социально ориентированных НКО

Татарстанские некоммерческие организации получат 35 млн рублей на реализацию социальных проектов, отметил глава татарстанского парламента.

12:46
Дамир Фаттахов: Бюджет летней оздоровительной кампании РТ вырос до 1,5 млрд рублей

В этом году 218,6 тысяч детей из Татарстана отдохнут в летних оздоровительных лагерях.

12:30
В турецком филиале Музея соцбыта открылась новая выставка «Мяч и вода»

Выставка открылась в Турции и стала частью мероприятий, проводимых в рамках фестиваля российского спорта для соотечественников, живущих за рубежом.

События