(Казань, 21 мая, «Татар-информ»). Чтобы выехать за пределы РФ, житель Казани заплатил 150 тысяч рублей долга за материальный ущерб, причиненный им в результате аварии, сообщила главный специалист-эксперт по взаимодействию со СМИ УФССП России по РТ Лилия Халимова.

«Мужчина добровольно долг не погашал. В рамках производства приставы прибыли домой к должнику, где арестовали его имущество. Кроме того, казанца ограничили в праве выезда за пределы страны», – рассказала Халимова.

В итоге 44-летний мужчина заплатил долг и исполнительный сбор в полном объёме. Арест с его имущества был снят, а ограничение в выезде – отменено.

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